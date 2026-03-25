“Los gustos sexuales de Roa son de su criterio”: Petro vuelve a defender al presidente de Ecopetrol

La permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol sigue prácticamente que colgando de un hilo, pues una parte de la Junta Directiva de Ecopetrol quiere que salga de su cargo mientras se define su situación judicial ante la investigación que le adelanta la Fiscalía, por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá y posibles irregularidades en la adquisición de otros bienes.

Ante la carta que envió la USO para pedir la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol, el mandatario Gustavo Petro volvió a salir en defensa del presidente de la petrolera más importante del país.

Dijo que “los gustos sexuales de Roa son de su criterio”, y que no deben repercutir en la dirección de Ecopetrol, pues volvió a asegurar que todo se trata de un entrampamiento del uribismo para quedarse con el control de la compañía.

Señaló que no le parece que exista una alianza entre el movimiento obrero, su organización y el uribismo para quedarse con la petrolera, pues asegura que si vuelven a tomar el control de la empresa, se perderán miles de millones de dólares de derroche. Culpó al exgerente Felipe Bayón, y aseveró en que “vendrá un Luigi con intereses particulares”.

Además, cuestionó a la USO, señaló que el movimiento obrero no nació ayer, y que “no puede hacer lo del avestruz”.

¿Qué dice el presidente sobre la investigación contra Roa?

El presidente nuevamente salió en defensa de Ricardo Roa, y esta vez, señaló que hay dos testigos que conoció personalmente: “a uno lo separé de inmediato de la campaña porque lo califico de estafador, dejó endeudada a su novia que era la hija de Piedad Córdoba y a Piedad la estafó“. Aquí estaría señalando a Johnny Giraldo, quien se encargó de la remodelación del apartamento adquirido por Ricardo Roa en un barrio prestigioso de Bogotá.

Y para referirse al otro testigo dijo que “quería tumbar a Roa para ser el nuevo presidente“.