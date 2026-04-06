Investigan el homicidio de un adolescente de 17 años en Alvarado, Tolima

Tolima

Como José David Trujillo, de apenas 17 años, fue identificado el menor de edad que murió luego de ser impactado con arma de fuego en la vereda Alto de Juntas, del municipio de Alvarado, en horas de la noche del pasado 4 de abril.

Según el teniente coronel Carlos Sánchez Valbuena, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué, los hechos se presentaron a unos 15 kilómetros, en la vía que conduce hacia el vecino municipio de Anzoátegui.

“De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas por los investigadores, se ha podido establecer que el joven se encontraba en compañía de un familiar, cuando fueron abordados por dos hombres en moto, al parecer reclamándoles por el hurto de unos elementos, quienes seguidamente dispararon e impactaron al adolescente”, detalló el oficial.

Valbuena indicó que el menor falleció minutos después a causa de la gravedad de las heridas, lo que obligó al despliegue de un grupo especial de la Sijín para recolectar los elementos materiales probatorios que permitan esclarecer el crimen.

“Para dar con la captura de los responsables, invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información relacionada con este caso comunicándose a la línea de emergencia 123”, pidió el oficial.

José David Trujillo era estudiante de la Institución Educativa Luis Carlos Galán, del corregimiento Veracruz, en el municipio de Alvarado, donde lamentan su muerte, mientras se investiga su supuesta participación en un robo.