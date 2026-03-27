Verano pide al Gobierno medidas ante aumento de la violencia en el Atlántico

La creciente ola de violencia en Barranquilla encendió las alarmas de las autoridades tras el asesinato de dos personas en las últimas horas, entre ellas alias “Maruto”, presunto integrante de la estructura criminal de “Los Costeños”. El hecho, ocurrido en el norte de la ciudad, ha sido atribuido a disputas internas entre organizaciones delincuenciales que se disputan el control del microtráfico.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano y el delegado de la Consejería Comisionada para la Paz, Camilo Pineda, dieron su punto de vista sobre el proceso con las bandas en Barranquilla.

“El proceso no está estancado”

Camilo Pineda, delegado de la Consejería Comisionada para la Paz, reconoció que el proceso de acercamiento entre estructuras criminales no ha avanzado al ritmo esperado, aunque aseguró que no está estancado.

“El proceso ha sido resiliente. El año pasado, durante la tregua promovida por el Gobierno, logramos una reducción importante de la violencia, pero no se dieron las condiciones para instalar formalmente la mesa de conversación sociojurídica”, explicó.

Asimismo, aclaró que estos procesos se desarrollan bajo el marco de la justicia ordinaria, ante la ausencia de una ley de sometimiento aprobada por el Congreso, lo que limita el margen de negociación del Gobierno Nacional.