Inician obras de mantenimiento en una de las orejas del puente La Cordialidad: habrá cierre de vías

Este lunes comienzan las obras nocturnas en orejas del puente de la Cordialidad. Tiene una inversión de más de 2.000 millones de pesos.

Luego de la reunión de la semana pasada con la comunidad, el INVIAS comienza esta noche los trabajos que se espera se extiendan hasta finales de mayo para garantizar el paso vehicular en esta zona del puente.

Por su parte, la comunidad en Galapa manifestó su respaldo a estas obras, al indicar que ha sido necesaria la intervención del puente debido a los problemas de movilidad que se han presentado desde hace varios meses atrás.

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Hay que indicar que la Cámara de Infraestructura Colombiana había advertido sobre problemas en la infraestructura del puente de la Cordialidad, clave para la competitividad, debido a la conexión entre Barranquilla y Cartagena y varios municipios.

Cierre total temporal

La Secretaría de Tránsito de Barranquilla indicó que “los conductores que transitan por la Troncal del Caribe en sentido Galapa–Barranquilla, y que normalmente toman la conectante hacia la avenida Circunvalar en sentido Barranquilla–Soledad no podrán hacerlo debido al cierre. Por lo tanto, deberán seguir por el puente y girar a la derecha por la oreja que conecta con la Circunvalar en sentido Soledad–Barranquilla. Posteriormente, deberán continuar y girar nuevamente a la derecha para tomar la oreja que asciende al puente en sentido Barranquilla–Galapa".

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Así mismo, indicaron que “deberán girar a la derecha por la oreja que conecta el puente con la avenida Circunvalar en sentido Barranquilla–Soledad, para retomar su ruta habitual. En los puntos de cierre se contará con la presencia de auxiliares de tránsito debidamente identificados, quienes orientarán a conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y las rutas de desvío establecidas".