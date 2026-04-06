Gloria Arizabaleta asumirá investigación contra Petro por presunta interceptación a De La Espriella

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, quien integra el Pacto Histórico, asumirá la investigación contra el presidente Gustavo Petro por las presuntas interceptaciones contra el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Caracol Radio conoció que la congresista será la investigadora instructora y sometería el caso a reparto el próximo martes 6 de abril.

Han llegado varias denuncias contra el presidente Gustavo Petro

Germán Calderón España, abogado del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, presentó una denuncia contra el jefe de Estado, y personas por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia, ante la comisión.

Sin embargo, en esta cédula legislativa prevén más recursos contra el presidente Petro.

Por ejemplo, el senador electo de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación.

“Un mes y medio antes de elecciones interceptan ilegalmente a un candidato presidencial”, advirtió.

Abelardo de la Espriella retó al presidente Petro a revelar audio sobre Thomas Greg: “si eso es así yo renuncio”

El cruce entre el presidente Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella inició por cuenta de unas declaraciones del jefe de Estado en donde dijo que tenía informes de inteligencia sobre conversaciones entre el candidato presidencial y los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons, sobre los pasaportes.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella retó a Petro a revelar audio sobre Thomas Greg: “si eso es así yo renuncio”

En conversación con Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, aseguró que eso se trataba de un montaje, que dichas conversaciones no existían y que lo querían matar.

Adicionalmente, de la Espriella retó al presidente Petro a revelar las conversaciones que menciona.

Lea más: Quieren asesinarme, es un Gobierno criminal y Petro es el jefe de la mafia: Abelardo de la Espriella

El reto de Abelardo de la Espriella al presidente Gustavo Petro

En diálogo con este medio, de la Espriella lanzó el siguiente reto al presidente Petro:

“Si el presidente de la República hace una mención sobre una conversación, que yo tengo perfectamente claro que no existió, a través de un organismo del Estado que está permeado por la corrupción y la ilegalidad como es la DNI, que hay que llegar a depurarla, sacando a todos esos bandidos que hoy están enquistados ahí, pues es el presidente el que tiene la carga de la prueba", dijo.

“Que la presente, que presente la conversación, que presente las transcripciones y que asuma el reto, que si eso no es así, él renuncie, y si es así, yo renuncio a mi candidatura hoy mismo. A mí no me van a venir a arrinconar con mentiras y con falsedades. Yo he sido claro y transparente en mi proceder”, agregó de la Espriella.