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11 jun 2026 Actualizado 21:04

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Política

“Nunca se me informó de restricciones, ni que sería arrestado”: Petro en viaje a Nueva York

El presidente se refirió a las restricciones que le puso el gobierno estadounidense para su entrada al país.

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En medio de su viaje a Nueva York y ante las restricciones que le puso el gobierno de Estados Unidos para que pudiera volver a entrar al país norteamericano, el presidente Gustavo Petro aseguró que nadie lo informó sobre limitaciones a su visa, ni mucho menos que sería arrestado.

El presidente colombiano señaló que considera “poco democrático” que se restringiera su libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, Zohran Mandami, autoridad local de los EE.UU., así como su libertad de pensamiento, al no permitirle dictar una conferencia a la que fue invitado en Boston.

Colombia rechaza intromisión en elecciones

El alto mandatario volvió a rechazar la intromisión del gobierno de los EEUU en la campaña electoral.

Rechazó nuevamente el apoyo que le entregó el mandatario Donald Trump a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial, y le recordó las decisiones del país, solo le corresponden al pueblo de Colombia en el ejercicio pleno de su libertad.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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