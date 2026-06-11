Congreso aprobó ley para incentivar la donación de órganos y tejidos en Colombia

El Congreso de la República aprobó en conciliación el proyecto de ley “55 Vidas”, una iniciativa que busca modernizar el sistema de donación y trasplante de órganos y tejidos en Colombia.

La ley fue impulsada por los congresistas Alejandro García, de la Alianza Verde; y Paloma Valencia y Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Según explicaron sus coautores, con la ley buscan fortalecer la coordinación entre las entidades de salud y ampliar las oportunidades para los pacientes que esperan un trasplante.

“Con esto se permite que más de 4.000 colombianos que hoy están esperando un órgano puedan recibirlo. Aquí se crean todas las instancias, toda la reglamentación y toda la institucionalidad necesaria para que la donación avance, y para que los colombianos empecemos a donar”, explicó la senadora Paloma Valencia.

¿Qué cambia con la ley?