Definidos los cuartos de final: así se jugará la recta decisiva de la Champions League

La UEFA Champions League entra en su fase más apasionante con la confirmación oficial del calendario de los cuartos de final, donde ocho gigantes del fútbol europeo buscarán un lugar entre los cuatro mejores del continente. Tras unos octavos de final llenos de emociones, los cruces prometen espectáculo desde el primer minuto.

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Los partidos de ida se disputarán entre el 7 y el 8 de abril. El martes 7 abrirán la jornada Sporting CP frente a Arsenal , junto al atractivo duelo entre Real Madrid recibirá al Bayern Múnich . Ambos compromisos se jugarán a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

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Para el miércoles 8 de abril quedarán dos auténticos partidazos: Paris Saint-Germain y Liverpool , mientras que Atlético de Madrid se medirá ante Barcelona, en un duelo de alto voltaje entre equipos españoles. Ambos encuentros también se jugarán a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

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La vuelta se llevará a cabo la semana siguiente. El 14 de abril,Barcelona frente a Atlético de Madrid, mientras que Liverpool recibirá al Paris Saint-Germain . Un día después, el 15 de abril, se definirán las otras dos series con Bayern Múnich vs. Real Madrid y Arsenal será local ante Sporting CP.

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En cuanto al camino hacia la final, ya quedaron definidos los posibles cruces de semifinales: el ganador entre Sporting y Arsenal se enfrentará al vencedor del duelo entre Barcelona y Atlético, mientras que el clasificado de PSG vs. Liverpool chocará ante quien avance entre Real Madrid y Bayern.

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Las semifinales están programadas para el 28 y 29 de abril (ida) y el 5 y 6 de mayo (vuelta), mientras que la gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 , en lo que promete ser el cierre de una temporada inolvidable en Europa.

Programación cuartos de Final UEFA Champions League:

Cuartos de final: ida

7 de abril

Horario: 2:00 pm

sporting lisboa vs. Arsenal - (Estadio Jose Alvalade)

Real Madrid vs. Bayern de Múnich - (Santiago Bernabéu)

8 de abril

Horario:2:00 pm

París Saint-Germain vs. Liverpool - (Parque De Los Príncipes)

Atlético de Madrid vs. Barcelona - (Riyadh Air Metropolitano)

Cuartos de final: vuelta

14 de abril

Horario:2:00 pm

Barcelona vs. Atlético de Madrid - (Camp Nou)

Liverpool vs. París Saint-Germain - (Anfield)

15 de abril

Horario:2:00 pm

Bayern de Múnich vs. Real Madrid - (Allianz Arena)

Arsenal vs. sporting lisboa - (Emirates Stadium)