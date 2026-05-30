Luis Enrique tras consagrarse Bicampeón de Champions: “Esto sólo se lo había visto hacer al Madrid”

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, afirmó este sábado después de ganar su segunda Liga de Campeones consecutiva con el equipo francés -su tercera como técnico- que eso sólo se lo había visto hacer al Real Madrid.

“Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente”, declaró a Movistar Plus después de vencer al Arsenal en los penaltis.

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Luis Enrique reconoció que a su equipo le costó “mucho” ganar el encuentro porque se vio las caras con un “equipo muy competitivo” que demostró que perdió muy poco durante toda la temporada.

“Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando”, comentó el técnico asturiano.

Preguntado por si tiene suerte en las tandas de penaltis, recordó una que no ganó en el Mundial de Catar 2022: “Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra”, señaló.

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Además, informó de que sus jugadores tienen muchas ganas y hambre de conseguir más éxitos: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, no tiene ningún mérito para mí. Es al revés. Les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro y el nivel será altísimo. Cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada”.

El entrenador gijonés también desveló cuál fue su idea antes de la final, “intentar no ir por el carril central”, algo que sus jugadores hicieron en la primera parte por la frustración del primer tanto del Arsenal y que intentó arreglar en el descanso.

“Creo que hemos conseguido aparecer más en el área. Este tipo de partidos los controla el que va perdiendo y no el que va ganando. En ese sentido, estamos muy acostumbrados a jugar contra equipos replegados. Esto es otro nivel. Sacan ventaja de cualquier acción, de cualquier falta, de cualquier momento y frustra mucho jugar así”, declaró.

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“Pero creo que merecemos ganar esta final. También, y no voy a engañar, la merecía ganar el Arsenal. Pero lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos”, culminó.