Mourinho será el nuevo técnico del Real Madrid, si se cumple esta condición

José Mourinho está cada vez más cerca de regresar al Real Madrid. Florentino Pérez confirmó que el entrenador portugués será el nuevo director técnico del conjunto merengue siempre y cuando resulte vencedor en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de junio.

La confirmación llegó a través de los canales oficiales de la candidatura “Florentino 2026”, donde se difundió un video protagonizado por Mourinho. En la pieza audiovisual, el estratega aparece con la camiseta del Real Madrid y responde de manera contundente: “Sí” , dejando clara su disposición para asumir nuevamente el cargo.

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La llegada del técnico luso formaría parte del proyecto deportivo que Florentino Pérez pretende desarrollar en caso de mantenerse al frente de la institución. El dirigente ya había anticipado que presentaría un “primer gran fichaje” para la próxima temporada, anuncio que estaría relacionado con la política de refuerzos que planea implementar para devolver al equipo a la lucha por los títulos.

Entre los nombres que han tomado fuerza en las últimas horas aparece el del defensor francés Ibrahima Konaté y el lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries quienes, según diferentes reportes, mantienen conversaciones avanzadas con el club madrileño para incorporarse al plantel.

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Las elecciones han condicionado los tiempos de la operación por Mourinho. Aunque el acuerdo entre ambas partes estaría encaminado desde hace varias semanas, la oficialización definitiva dependerá del resultado de los comicios, en los que Florentino Pérez competirá contra el empresario Enrique Riquelme.

De concretarse su regreso , Mourinho volverá al Santiago Bernabéu trece años después de su primera etapa al frente del equipo. Durante su ciclo entre 2010 y 2013 conquistó varios títulos nacionales y dejó una huella importante en la historia reciente del club.

El portugués asumiría el reto de liderar una reconstrucción deportiva tras dos campañas consecutivas sin títulos para el Real Madrid, una situación que ha incrementado la presión sobre la directiva y ha acelerado la búsqueda de un nuevo proyecto ganador.