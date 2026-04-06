Prensa asegura que RD Congo buscar nacionalizar jugadores de clubes europeos para el Mundial 2026

República Democrática del Congo fue uno de los últimos seis clasificados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección africana aseguró su cupo al Mundial tras vencer en el Repechaje Intercontinental a Jamaica.

La clasificación de los africanos generó gran repercusión en el país, puesto que accedieron al Grupo K del certamen, donde se estarán enfrentando al combinado nacional por la segunda fecha, partido programado para el día 23 de junio en Guadalajara.

Por su posición en el Ranking de la FIFA, RD Congo accedió directamente al partido definitivo de su serie, donde esperó por el ganador entre Jamaica y Nueva Caledonia. El duelo decisivo ante los jamaiquinos se definió en la prórroga, a los 100 minutos, con anotación de Axel Tuanzebe, jugador del Burnley de la Premier League.

¿Congo quiere “reforzar” su selección?

Tras asegurarse un tiquete al Mundial, su primera participación como nación de RP Congo, antes Zaire, la selección africana estaría buscando reforzar su nómina al máximo nivel. Según informaron medios del continente, la Federación del país estaría buscando nacionalizar al menos 10 jugadores de clubes europeos para que puedan estar en la Copa del Mundo.

En los nombres revelados por la prensa africana, se encuentran los siguientes jugadores: Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villareal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt), Ezechiel Banzuzi (Leipzig), Samuel Mbangula (Werder Bremen), Jordy Makengo (Friburgo), Antoni Milambo (Brentford), Dilane Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) y Bradley Locko (Brest).

Varios de estos jugadores, sin participación en sus selecciones nacionales, podrían vestir los colores de la RD Congo sin inconvenientes al contar con la nacional; no obstante, vale la penal aclarar que el proceso podría ser un poco más extenso para algunos, teniendo la Copa del Mundo a un poco más de 60 días, con el tiempo para entregar la lista de convocados, aún más cercano.