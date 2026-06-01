Sin Luis Díaz, la UEFA dio a conocer el equipo ideal de la Liga de Campeones

Los jugadores del PSG festejan en París con el título de la Liga de Campeones / Getty Images.

Paris Saint-Germain conquistó su segunda Liga de Campeones de la historia, la segunda consecutiva de la mano del técnico español Luis Enrique. A pesar de su gran favoritismo, el club francés debió batallar de más en la final ante el Arsenal, a quien solo pudo superar en los lanzamientos desde el punto penalti al imponerse 4-3.

La UEFA dio a conocer el equipo ideal de la Champions, un once compuesto únicamente por jugadores de los cuatro semifinalistas de la competencia y liderado, claramente, por jugadores del club parisino.

En total, son cinco jugadores pertenecientes al campeón Paris Saint-Germain, tres al subcampeón Arsenal, dos al Bayern Múnich y uno al Atlético de Madrid. Entretanto, desde la nacionalidad, en el equipo lo componen dos portugueses, dos franceses, dos españoles, dos ingleses, dos brasileños y un georgiano.

Luis Díaz, fuera del once

El colombiano Luis Díaz no se encuentra presente el once ideal de la Liga de Campeones conformado por la UEFA. En su lugar se encuentra el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, figura del PSG y, a la postre, elegido como el mejor jugador de la presente edición de la Champions.

Por parte de Lucho, sus números en la competencia fueron bastante destacados. El extremo guajiro disputó en total 12 compromisos, con un saldo de siete anotaciones y tres asistencias. El colombiano recibió dos amonestaciones y una cartulina roja en toda la competencia.

Equipo ideal de la Liga de Campeones 2025/2026

David Raya (Arsenal); Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain); Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) y Harry Kane (Bayerm Múnich).