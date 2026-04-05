Vuelve Falcao: Millonarios define convocados para su debut en Sudamericana

Hay buenas noticias en Millonarios: Radamel Falcao García está de vuelta. El delantero colombiano fue incluido en la lista de convocados para el debut del equipo ‘embajador’ en la Copa Sudamericana, donde se medirá ante O’Higgins en la primera jornada del Grupo C.

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El compromiso se disputará a las 7:00 p.m. en el estadio El Teniente, en Rancagua, Chile, marcando el inicio del camino internacional para el conjunto bogotano. En simultáneo, el otro duelo del grupo lo protagonizarán Boston River y São Paulo, desde las 7:30 p.m., completando así la jornada inaugural.

Por su parte, O’Higgins llega a este compromiso en un buen momento futbolístico, acumulando cinco partidos sin conocer la derrota, con un saldo de tres victorias y dos empates. El equipo chileno viene de imponerse 2-1 ante Audax Italiano en su más reciente presentación, resultado que refuerza su confianza de cara al debut continental.

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En contraste, Millonarios no atraviesa su mejor racha reciente, registrando dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. El conjunto ‘embajador’ cayó en su más reciente partido por 1-0 frente a Jaguares de Córdoba, un resultado que genera presión, pero también la necesidad de reaccionar en el inicio de la Copa Sudamericana

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La principal novedad en la convocatoria es el regreso del ‘Tigre’, quien no jugaba desde el pasado 14 de febrero debido a una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, sufrida en un encuentro frente a Llaneros. Tras varias semanas de recuperación, el experimentado atacante vuelve a estar disponible y podría sumar minutos en territorio chileno.

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Su presencia no solo fortalece el frente ofensivo, sino que también aporta jerarquía y experiencia en un torneo donde Millonarios busca ser protagonista. El debut ante O’Higgins será una primera prueba exigente, y el regreso de Falcao ilusiona a la hinchada con un inicio sólido en la fase de grupos.