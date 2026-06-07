Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid

Florentino Pérez seguirá siendo el presidente del Real Madrid. El dirigente español logró una contundente victoria en las elecciones celebradas este domingo, imponiéndose sobre Enrique Riquelme y asegurando su continuidad al frente de la institución más ganadora de Europa.

Las encuestas a pie de urna ya anticipaban una amplia ventaja para el actual mandatario. Según los sondeos publicados por diferentes medios españoles, Pérez obtuvo cerca del 66 % de los votos, mientras que Riquelme se quedó con poco más del 34 %, reflejando el respaldo mayoritario de los socios madridistas a su gestión.

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Los resultados preliminares confirmaron esa tendencia. Con el 40 % del escrutinio completado, Florentino Pérez alcanzaba aproximadamente el 69 % de los sufragios, una diferencia suficiente para encaminar una nueva victoria electoral en el club blanco.

La jornada de votación se llevó a cabo en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en Valdebebas. Allí, los socios acudieron a las urnas para elegir tanto al presidente como a la nueva Junta Directiva que acompañará el proyecto institucional durante los próximos años.

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Con este triunfo, Pérez extenderá su mandato hasta 2030 y continuará aumentando una trayectoria que ya ronda los 23 años al frente de la entidad. Durante su gestión, el Real Madrid ha conquistado numerosos títulos nacionales e internacionales, además de llevar a cabo la profunda remodelación del estadio Santiago Bernabéu.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la campaña fueron las promesas realizadas por el dirigente. Entre ellas destacó la posibilidad del regreso de José Mourinho al banquillo madridista, una noticia que generó gran expectativa entre los aficionados del conjunto merengue.

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Además, Florentino Pérez también mencionó la intención de reforzar la plantilla con incorporaciones de peso como las de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté. Aunque todavía no hay anuncios oficiales, estos posibles movimientos podrían convertirse en algunos de los temas más importantes del próximo mercado de fichajes.

Tras la reelección, el foco ahora estará puesto en las decisiones deportivas y económicas que tome la nueva administración. Los hinchas esperan que el club mantenga su protagonismo en España y Europa, mientras el presidente inicia un nuevo periodo con el respaldo mayoritario de los socios madridistas.