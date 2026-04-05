Reviva el golazo de Jhon Arias que pone al Palmeiras líder del Campeonato Brasileño

El colombiano Jhon Arias vuelve a ser protagonista en Brasil tras anotar un golazo que tenía arriba la Palmeiras frente a Bahia en un partido apretado para ambos equipos.

También le interesa: Cúcuta da el golpe y sorprende al América en el estadio General Santander

Corría el minuto 42′ cuando Arias construyó una gran jugada junto a José Manuel López. Tras una pared precisa con el ‘Flaco’, el colombiano quedó perfilado y sacó un potente derechazo imposible para el arquero, enviando el balón directo al ángulo y desatando la celebración.

Reviva el gol de Jhon Arias con el Palmeiras

Una combinación rápida, técnica y definición de alto nivel que refleja el gran momento del atacante colombiano, siendo clave en este compromiso.

Le puede interesar: Vuelve Falcao: Millonarios define convocados para su debut en Sudamericana

Fue el primer tanto del encuentro que le daba la victoria parcial 1-0 al ‘Verdao’. En la segunda mitad, Bahia reaccionó rápidamente y encontró el empate al minuto 58′ por medio de David Duarte, quien aprovechó un balón en el área para poner el 1-1 parcial y cambiar el rumbo del encuentro.

Poco después, al 60’, Jhon Arias fue sustituido tras su destacada actuación, dejando el campo cuando el partido aún estaba abierto y con opciones para ambos equipos.

También le interesa: Tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17: Así quedó Colombia tras su debut ante Ecuador

Cuando parecía que el empate se mantenía, en el tramo final llegó la jugada definitiva: al minuto 88′, Santiago Ramos marcó en propia puerta, dándole la victoria 2-1 a Palmeiras en un cierre dramático.