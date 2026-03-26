Medidas de seguridad luego del ataque a las instalaciones de la cárcel de varones La 40 de Pereira

Amenazas en contra de funcionarios del Inpec y ataque a las instalaciones de la cárcel (foto: fuentes)

Desconocidos dispararon contra las instalaciones de la cárcel de varones La 40 de Pereira y dejaron varios panfletos amenazantes que anuncian un Plan Pistola contra el director del centro penitenciario, dragoneantes y reclusos del patio quinto. El ataque ocurrió a las 8:30 de la noche de este miércoles 25 de marzo, específicamente en la puerta de la Oficina de Atención al Ciudadano del Inpec.

Como respuesta inmediata, las autoridades activaron un Consejo de Seguridad extraordinario donde analizaron la situación y definieron las medidas de protección para el personal del centro carcelario y los internos que aparecen en las amenazas.

La modalidad es la misma que han usado estructuras del crimen organizado en otros puntos del país para presionar al sistema penitenciario. El capitán Mauricio Erazo, director de la Cárcel La 40 de Pereira.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:35 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En el panfleto se nombra a alias ‘Coco’, y se establece como un presunto líder en el patio quinto de la cárcel, el cuál estaría intimidando a varios reclusos. El director del centro penitenciario también se refirió a esta persona.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:31 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Por su parte, Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira, confirmó que tomarán algunas acciones de seguridad para brindar protección a las personas que se amenazan en los panfletos, entre esas acciones se anuncia el traslado de algunos internos.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:54 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Un patrón que se repite en todo el país

Lo ocurrido en Pereira no es un hecho aislado; Colombia atraviesa una de las épocas más violentas para los funcionarios del Inpec. Desde 2022, han sido asesinados 35 integrantes del Inpec, y más de la mitad de esos casos ocurrieron entre 2024 y 2025.

En lo corrido de 2026, el Inpec ya reporta tres amenazas de muerte contra sus funcionarios, y un acumulado de más de 1.135 registros de amenazas en los últimos tres años. El caso más reciente, antes de lo ocurrido en Pereira, se presentó en Neiva, donde el subdirector de la cárcel recibió varios impactos de bala en un ataque sicarial, y el hijo de 11 años del director fue asesinado.

El director nacional del Inpec ha señalado que los grupos criminales reaccionan a las medidas de control institucional con plan pistola y ataques que afectan la vida e integridad de los trabajadores penitenciarios. Muchos de ellos hoy viven con miedo, sin poder llevar una vida normal fuera de su turno.

Las autoridades en Pereira están investigando la identidad de los autores de los disparos, además del origen de los panfletos. La investigación está en curso.