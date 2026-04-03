Fico Gutierrez confirmó que desbordamiento de quebrada La Máquina dejó un menor de 5 años muerto

El aguacero acompañado de fuertes vientos y descargas eléctricas cayó en casi toda la ciudad de Medellín, pero con mayor intensidad en suroriente y centroriente. Fue quizás esta última zona la más afectada, ya que una avenida torrencial corrió por las calles de la comuna de Manrique, donde en videos que han circulado por las redes sociales se observa que el agua arrastra más de diez motos y dos taxis ante la impotencia de los propietarios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que, debido a esta emergencia, un menor de cinco años falleció. El reporte preliminar indica que, debido a la presión del agua, una pared de la casa en la que estaba con su familia colapsó, cayéndole encima y generando su deceso. Esta situación ocurrió en el barrio San José de la Cima No. 2, donde la quebrada La Maquiana se desbordó.

“Toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia en este doloroso momento. Nuestro equipo social de @AlcaldiadeMed y @DAGRDMedellin Bomberos Medellín se encuentra en el lugar de la tragedia, brindando apoyo a la familia y acompañando a la comunidad afectada”.

En la misma zona, la comunidad hizo una cadena humana para rescatar a una mujer que había sido arrastrada por la corriente; luego de varios minutos pudo ser sacada del agua cargada.

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