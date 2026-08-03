Capturan en Santander a dos presuntos extorsionistas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

En un operativo realizado en zona rural de Rionegro, Santander, fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, señalados de participar en actividades de extorsión contra comerciantes, transportadores y habitantes del sector del Bajo Rionegro.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Muzanda, mediante una operación conjunta entre tropas del Batallón de Infantería N.º 40 de la Quinta Brigada del Ejército y la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los capturados serían conocidos con los alias de “García” y “José”, presuntos integrantes del Frente Resistencia Campesina de esa estructura armada ilegal. Alias “García”, al parecer, ejercía como cabecilla de zona del componente armado, mientras que alias “José” sería uno de sus integrantes.

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Según las investigaciones preliminares, ambos estarían vinculados con delitos como homicidio, instalación de retenes ilegales, labores de inteligencia criminal y constreñimiento en esta zona del departamento.

Durante el operativo fueron incautados un fusil Colt M4, una subametralladora Mini Uzi, dos pistolas, tres proveedores y una motocicleta que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizados para la comisión de actividades delictivas.

Los dos capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que adelantará el proceso de judicialización y definirá su situación jurídica. Las autoridades señalaron que este resultado busca afectar las operaciones del grupo armado organizado que tiene injerencia en sectores del departamento de Santander.