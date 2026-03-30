Más de 3.500 policías blindarán la seguridad de Cartagena durante la temporada de Semana Santa

En desarrollo del plan Integral para esta Semana Mayor, “Semana Santa Segura”, la Policía Nacional invita a todos los ciudadanos a compartir con sus seres queridos en estos días de espiritualidad.

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Teniendo en cuenta la afluencia masiva de público en los lugares religiosos durante la Semana Santa y el incremento de las actividades turísticas, el cual está orientado en fortalecer y ampliar la presencia policial de manera focalizada y diferencial a través de actividades preventivas, disuasivas y de control, desarrollará acciones que permitirán garantizar la tranquilidad de la comunidad durante la Semana Santa en la fantástica Cartagena.

Para garantizar la seguridad y la convivencia, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, expresó que la Policía Nacional en la ciudad heroica contará con la participación de más de 3.500 uniformados, además del apoyo de 300 policías provenientes de distintas zonas del país, dispuestos a garantizar la seguridad y la tranquilidad en centros de peregrinación y templos religiosos, balnearios, playas y piscinas, sitios turísticos, corredores viales y también desarrollará un especial trabajo de prevención en centros comerciales, parques y plazoletas.

Asimismo, la Policía adelanta estrictos controles para sancionar la comercialización de palma de cera y el tráfico de fauna silvestre; actividades que aumentan en esta época del año y cuya explotación afecta gravemente los ecosistemas del país.

Para ello, se definieron líneas estratégicas que buscan proteger la integridad de los ciudadanos durante la Semana Santa. Estas incluyen: seguridad en recintos religiosos; supervisión en playas y balnearios; prevención de la extorsión; control al comercio de flora y fauna; vigilancia en terminales y corredores viales; protección en sitios turísticos; lucha contra el contrabando y el hurto en todas sus modalidades; y el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana.

Durante la Semana Santa, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte realizarán controles viales y campañas de prevención. Estas acciones incluyen pruebas de alcoholemia, verificación técnico-mecánica y control de velocidad, mediante puestos fijos en las entradas de la ciudad y controles satélites con sensores en las vías Al Mar, Cordialidad y Troncal de Occidente.

En los diversos sectores y zonas de atención de la ciudad, las patrullas de vigilancia priorizarán puntos estratégicos para intensificar los recorridos. El objetivo es contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y convivencia, fortaleciendo la estrategia ‘Semana Santa Segura’. Esta iniciativa contará con refuerzos de otras regiones del país y, gracias al apoyo ciudadano, esperamos entregar un balance positivo al cierre de la Semana Mayor.

Asimismo, unidades de la Policía de Turismo y Patrimonio Nacional acompañarán a residentes y visitantes en sitios históricos, templos, hoteles, playas y centros comerciales.

Se han dispuesto puntos de información en la terminal aérea, puertos y plazas emblemáticas. De igual forma, las playas contarán con presencia permanente de uniformados, mientras que el Centro Histórico y las murallas serán custodiados mediante patrullajes constantes en vehículos, motocicletas y bicicletas.

Este acompañamiento se extenderá a todas las plazas e iglesias hasta la finalización de las actividades litúrgicas diarias.

En este marco, se adelantarán estrictos controles a la hotelería informal, buscando que los visitantes reciban orientación oportuna y regresen a sus hogares con la mejor imagen de nuestra ciudad y del servicio policial.

Durante la Semana Mayor, también se realizarán campañas educativas para sensibilizar a la comunidad sobre la protección de la fauna y flora local, instando a evitar el consumo de especies en vía de extinción (como hicoteas e iguanas) y el uso de la palma de cera en las celebraciones religiosas, especialmente el Domingo de Ramos.

Finalmente, a través de la emisora Radio Policía Nacional 106.0 FM Cartagena y nuestras redes sociales oficiales, estaremos difundiendo recomendaciones constantes para vivir una ‘Semana Santa Segura’.