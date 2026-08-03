Mineros de Santander protestan frente al MinAmbiente en rechazo a resolución que prohíbe la minería

Bucaramanga

Alrededor de mil campesinos, pequeños mineros, comerciantes y líderes sociales de siete municipios de Santander se concentraron este lunes frente a las instalaciones del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en Bogotá para rechazar tres proyectos de resolución que, según los manifestantes, pondrían en riesgo la minería legal y otras actividades económicas en la provincia de Soto norte.

Los manifestantes sostienen que las resoluciones fueron tramitadas con insuficiente participación ciudadana, carecen de estudios técnicos integrales y tendrían un impacto económico y social sobre comunidades ubicadas por fuera del páramo de Santurbán, además cuestionan que estas decisiones se pretenden adoptar a pocos días de finalizar el actual gobierno nacional.

En medio de esta protesta que se está realizando en el ministerio del ambiente, los campesinos y algunos mineros de Santander, se encadenaron como forma de protesta para exigir que no se expidan resoluciones que, según denuncian, estarían afectando a cerca de 75.000 hectáreas y más de 25.000 santandereanos.

Durante esa movilización, las comunidades informaron que solicitaron a la agencia nacional de minería ejercer una defensa activa de los pequeños mineros y de los títulos mineros legalmente constituidos, esto con el fin de que cualquier decisión sobre el sector, se adopte con criterios técnicos y jurídicos, garantizando la seguridad jurídica de quienes desarrollan esa actividad dentro de la legalidad.