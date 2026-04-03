Ya fue rescatada la familia pasó más de 12 horas perdida en el embalse de Topocoro,Santander

Una familia oriunda de San Gil fue rescatada luego de permanecer más de 12 horas perdida en el embalse de Topocoro, en el municipio de Lebrija, Santander.

La familia había ingresado al embalse el jueves 2 de abril para realizar una jornada de pesca. Para ello, alquilaron una lancha e ingresaron al lago durante la tarde. Sin embargo, hacia las 6:00 p.m. perdieron el rumbo y quedaron sin posibilidad de regresar.

Sin señal y sin comunicación con quienes les alquilaron la embarcación, la familia, conformada por dos adultos, dos menores de edad y un adulto mayor, permaneció durante toda la noche en el agua, sin poder ubicar un punto de referencia.

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La alerta se activó tras la difusión de un video en redes sociales que advertía sobre la desaparición del grupo. Esto permitió iniciar la búsqueda y, posteriormente, establecer contacto con los ocupantes de la lancha, quienes confirmaron que estaban desorientados.

Con esta información, las autoridades coordinaron un operativo de rescate en el embalse de Topocoro. Tras varias horas de búsqueda, los equipos lograron ubicar a la familia y ponerla a salvo.

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Aunque ninguno de los integrantes presentó afectaciones de gravedad, todos fueron valorados por personal médico como medida preventiva.

Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y visitantes a seguir las recomendaciones de seguridad al ingresar a este tipo de escenarios, especialmente al utilizar embarcaciones en zonas de difícil orientación.