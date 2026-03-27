Más de 50 eventos en Bucaramanga para Semana Santa: estos son los planes culturales y turísticos

Bucaramanga tendrá una agenda ampliada para Semana Santa. Bucara Santa comenzó el pasado jueves 26 de marzo e irá hasta el próximo lunes 5 de abril. La ciudad ofrecerá más de 50 eventos dirigidos a quienes se quedan durante esta temporada.

De acuerdo con la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (Imct), Nathalia Torres, la programación busca ir más allá del turismo religioso tradicional.

“Habrá eventos para todas las edades y todos los gustos. Quien se quede en Bucaramanga va a encontrar plan”, aseguró.

Le puede interesar: ¿Cambios en el transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga? esto dice el nuevo acuerdo

Algunos eventos destacados de la agenda:

Conversatorio sobre tradiciones religiosas Jueves 26 de marzo, en la Capilla de Los Dolores, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Jueves 26 de marzo, en la Capilla de Los Dolores, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Radiotón para animales: Viernes 27 de marzo, en el parque San Pío, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., con recolección de alimentos y medicamentos.

Viernes 27 de marzo, en el parque San Pío, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., con recolección de alimentos y medicamentos. Circuito turístico “Nocturnos del Arte”: Viernes 27 de marzo y viernes 3 de abril, en la Biblioteca Gabriel Turbay, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes 27 de marzo y viernes 3 de abril, en la Biblioteca Gabriel Turbay, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Exposiciones culturales: Del 27 de marzo al 5 de abril en distintos espacios como la Casa Luis Perú de la Croix, la Biblioteca Gabriel Turbay y la Casa Galán.

Del 27 de marzo al 5 de abril en distintos espacios como la Casa Luis Perú de la Croix, la Biblioteca Gabriel Turbay y la Casa Galán. Burger Fan Fest: Del 27 al 29 de marzo, en el Parque de Los Sueños.

Del 27 al 29 de marzo, en el Parque de Los Sueños. Caminata “La Bonita”: Sábado 28 de marzo, desde el CAI de Morrorico, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m.

Sábado 28 de marzo, desde el CAI de Morrorico, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. Circuitos turísticos y talleres culturales: Sábado 28 de marzo en el Centro Cultural del Oriente y la Casa Luis Perú de la Croix.

Sábado 28 de marzo en el Centro Cultural del Oriente y la Casa Luis Perú de la Croix. Actividades del domingo 29 de marzo: Incluyen recreovía, circuitos culturales, visitas guiadas y obra de teatro “Jesús Nazareno”.

Incluyen recreovía, circuitos culturales, visitas guiadas y obra de teatro “Jesús Nazareno”. Concierto de Alex Campos: 1 de abril, desde las 7:00 p.m., en la Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán. (Gratis)

1 de abril, desde las 7:00 p.m., en la Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán. (Gratis) Mercado artesanal y feria gastronómica: Del 1 al 4 de abril en el Parque García Rovira y alrededores de la Plaza Cívica.

Del 1 al 4 de abril en el Parque García Rovira y alrededores de la Plaza Cívica. Eventos religiosos y culturales centrales: Del 2 al 4 de abril, como la celebración de la Pasión de Cristo, vigilia pascual y actividades en Morrorico.

Desde el Imct señalaron que esta programación también busca dinamizar la economía local y atraer visitantes durante la temporada.

Lea también: Confirman regreso a clases presenciales el 6 de abril tras brote de varicela en Bucaramanga

La invitación es a que los ciudadanos se queden en Bucaramanga y aprovechen la agenda prevista. “Queremos que las familias disfruten la ciudad y encuentren opciones para todos”, concluyó la directora.