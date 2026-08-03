Preocupación en Pescadero, Santander: comerciantes en apuros porque no circulan tractomulas

Bucaramanga

Los propietarios de restaurantes, parqueaderos, hoteles y lavaderos de carros que están ubicados entre Curos y Pescadero, sobre la carretera nacional Bucaramanga Bogotá, consideran efectuar una protesta en la mañana de este lunes; dicen que no tienen clientes desde que el Instituto Nacional de Vías, Invías restringió la circulación del transporte de carga a través de la Ruta 45A por cuenta de los daños en el kilómetro 53 de la calzada.

“Vamos para un mes y solo han hechos obras de mitigación para evitar que el río siga socavando la carretera”, aseguró Ramiro Anaya Bautista, delegado de las comunidades que viven en este punto de los municipios de Piedecuesta y Aratoca, las áreas más afectadas por los daños en la vía.

El señor Anaya Bautista informó que la realización de la protesta depende de lo que resulte de una reunión que se efectúa entre los perjudicados por la restricción vial y los encargados de las obras en el PR 53 en la estación de servicio de Pescadero.

Invías expidió la resolución prohibiendo la circulación de tractocamiones horas después de que se perdiera la banca de la carretera el 11 de julio.