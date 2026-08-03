Esto es lo que se conoce de la muerte de una mujer que cayó desde un piso 13 en Piedecuesta

Una mujer de 29 años perdió la vida en la mañana del domingo 2 de agosto luego de caer accidentalmente desde el piso 13 del edificio Zafiro, ubicado en Piedecuesta, Santander.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió sobre las 10:15 de la mañana. La víctima fue identificada como Laydy Yurley Flórez Martinez, quien, al parecer, había dejado las llaves dentro de su apartamento e intentó ingresar nuevamente por una ventana.

Durante la maniobra perdió el equilibrio y cayó desde el piso 13 hasta el primer nivel de la misma torre, falleciendo de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

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Las autoridades señalaron que la secuencia de los hechos quedó registrada en el circuito cerrado de televisión del edificio, material que hace parte de la investigación y permitió establecer que se trató de una caída accidental.

En redes sociales, varios residentes y personas que aseguraron conocer lo sucedido manifestaron que inicialmente existieron múltiples especulaciones sobre las causas de la caída.

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“Al parecer la chica dejó las llaves dentro del apartamento y decidió ingresar por una ventana. Lamentablemente perdió el equilibrio y cayó“, escribió uno de los vecinos. Otro agregó que “todo quedó grabado en las cámaras del edificio. Fue un accidente muy lamentable”. Versiones que posteriormente coincidieron con la información entregada por las autoridades, según imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio.

La Fiscalía y la Policía Judicial continúan con la recolección de elementos materiales probatorios para concluir la investigación sobre este hecho que conmocionó a los residentes de este edificio en este municipio de Santander.