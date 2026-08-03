HOY: clásico entre auriverdes y rojinegros tendrá fuerte operativo de seguridad en Bucaramanga

Medidas para el partido del Atlético Bucaramanga / Foto: Cortesía para Caracol Radio

La Policía Metropolitana de Bucaramanga desplegará un operativo especial de seguridad para el clásico entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo.

Esto con el objetivo de garantizar seguridad y orden público antes, durante y después del partido. Pues, recuerde que el encuentro entre auriverdes y rojinegros es hoy, lunes 03 de agosto a las 8:00 p.m. en el estadio Américo Montanini.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que habrá presencia de uniformados dentro y fuera del escenario deportivo, así como en los principales corredores viales y en establecimientos donde se comercializan y consumen bebidas alcohólicas, para prevenir cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia.

Las autoridades reiteraron que se mantiene el cierre de fronteras, por lo que no estará permitido el ingreso de hinchas del Cúcuta Deportivo. Además, seguirá vigente la prohibición de ingresar con camisetas de la Selección Colombia y con prendas alusivas al equipo visitante.

"Seremos contundentes frente a quien pretenda alterar la convivencia en Bucaramanga“, advirtió el comandante de la Policía Metropolitana.

Las puertas del estadio abrirán a las 5:00 p. m. y las autoridades esperan la asistencia de cerca de 20.000 espectadores para este compromiso de la Liga BetPlay.