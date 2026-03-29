Cerca de 100 mil pasajeros se movilizarán desde Bucaramanga durante la Semana Santa

La Terminal de Transporte de Bucaramanga se prepara para un incremento en la movilidad durante la Semana Santa, con una proyección cercana a los 100 mil pasajeros que saldrían o ingresarían a la ciudad.

La cifra supera lo registrado el año anterior, cuando más de 91 mil personas se movilizaron en cerca de 9.600 vehículos, entre entradas, salidas y tránsito.

Para atender este flujo, la terminal activó un plan éxodo que incluye controles a conductores, pruebas de alcoholimetría y verificación de documentos, con el objetivo de reducir riesgos en carretera.

Le puede interesar: 35.000 plántulas buscan reemplazar la palma de cera este Domingo de Ramos en Santander

“Estamos esperando un aumento en la movilización de pasajeros y por eso ya tenemos en marcha un plan de seguridad para garantizar condiciones adecuadas tanto para viajeros como para conductores”, explicó Jaime José Pérez, gerente de la Terminal de Transporte de Bucaramanga.

Además del movimiento de pasajeros, desde el terminal se está promoviendo el turismo en Santander, con un punto de información para orientar a los viajeros sobre destinos y actividades durante la Semana Santa en los municipios del departamento.

Le contamos más sobre: El uso de palma de cera sigue prohibido en Santander durante el Domingo de Ramos

En cuanto al orden público, las autoridades reportan que las vías en Santander están habilitadas y se espera normalidad en los desplazamientos.

La terminal operará de manera continua, las 24 horas del día, para responder a la demanda de esta temporada.