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31 mar 2026 Actualizado 11:21

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Tunja

Tunja, la ciudad con mayor dependencia del empleo público en Colombia

Aunque el gobierno impulsó nuevos empleos, el desempleo subió a 11,9 % y sectores como comercio y restaurantes registraron pérdidas.

El 14,16 % de los ocupados están vinculados al Estado, superando ampliamente el promedio nacional. Foto: Getty Images

El 14,16 % de los ocupados están vinculados al Estado, superando ampliamente el promedio nacional. Foto: Getty Images / RUNSTUDIO

El 14,16 % de los ocupados están vinculados al Estado, superando ampliamente el promedio nacional. Foto: Getty Images
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