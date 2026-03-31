¿Cuánto costaría el Acueducto Metropolitano de Tunja?

Ese es un proyecto que necesita unas inversiones que ya exceden, las capacidades del municipio de Tunja y del operador de los servicios de acueducto y alcantarillado que es Veolia.

Tunja

El gerente de Operaciones de Veolia Colombia, Manuel Vicente Barrera, viajó a Tunja aprovechando la inauguración de un nuevo punto de atención al usuario.

Destacó que, “la empresa sigue a la vanguardia de los servicios de calidad. En este caso de un punto de atención nuevo, renovado, que no solamente significa un cambio estético, sino que significa una nueva forma de atender a nuestros usuarios.

Con más humanidad, con más sentido de compromiso con el cliente, que es un valor de Veolia”.

El gerente de Operaciones de Veolia Colombia quien además es tunjano se pronunció sobre la búsqueda de una nueva fuente de abastecimiento para el municipio.

“Tunja es una ciudad que viene creciendo de manera muy importante. Tenemos el enorme desafío del abastecimiento de agua y con ello nuestro gran proyecto de la nueva fuente de abastecimiento es un proyecto que ya está a nivel de diseño de detalles. Solo estamos esperando la autorización por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, de la concesión de agua para proceder a su construcción una vez se obtenga la concesión, en 18 meses está ya las obras que van a estar por el orden de unos $54.000 millones, un poquito más probablemente para que se convierta Tunja en una ciudad que tiene asegurado el suministro de agua hasta el año 2050”.

¿Cuántos municipios van a ser parte de ese proyecto del Acueducto Metropolitano?

“En principio solamente Tunja, pero con el gobernador, con la Empresa Departamental de Aguas, el ingeniero William, gerente de Veolia Aguas de Tunja, ha venido hablando para que este proyecto también sirva para desarrollar un proyecto muy antiguo que tenemos, yo lo inicié en la gobernación del doctor José Rozo Millán, tal vez con el alcalde Arturo Montejo, el famoso acueducto regional del centro que beneficia a 8 municipios y yo creo que ojalá Dios quiera haya la voluntad política para desarrollar ese gran proyecto y se le resuelva el problema de abastecimiento a estos municipios, porque estos municipios son muy vulnerables a los eventos de variabilidad climática cuando hay verano, se quedan sin agua, cuando hay invierno, pues nadie se acuerda, pero si sería muy importante avanzar en este proyecto”.

Manuel Vicente Barrera, habló de que para que este proyecto sea una realidad es necesario hacer millonarias inversiones.

“Ese es un proyecto que necesita unas inversiones que ya exceden, las capacidades del municipio de Tunja y del operador de los servicios de acueducto y alcantarillado que es Veolia. Esas inversiones tienen que ver con unos tanques de almacenamiento, unas conducciones para que a cada uno de esos municipios se le pueda llevar el agua desde la misma fuente, puede ser. Habría que modificar la concesión que actualmente está en trámite, pero es perfectamente viable que desde la misma fuente que es hoy la Represa de La Copa se pueda llevar el agua a estos municipios”.