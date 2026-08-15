Tunjano Jorge Roa llega al Gobierno nacional

El tunjano Jorge Ernesto Roa Roa fue designado como nuevo viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del gobierno de Abelardo de la Espriella. El abogado, nacido en Tunja el 15 de junio de 1987 y egresado del Colegio de Boyacá en la promoción de 2004, asumió el cargo este viernes tras su designación por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

Roa Roa es abogado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho, con calificación summa cum laude, por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, cuenta con maestrías en Gobernanza y Derechos Humanos y en Ciencias Jurídicas Avanzadas, así como formación especializada en protección internacional de los derechos humanos.

Entre 2020 y 2024 se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, donde participó en casos relacionados con derechos fundamentales, pueblos étnicos, libertad religiosa y protección de poblaciones históricamente discriminadas. También ha sido profesor e investigador de Derecho Constitucional en la Universidad Externado y profesor del área de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, además de conferencista invitado en universidades y altas cortes de América Latina y Europa.

Con la llegada de Roa Roa al Gobierno nacional, ya son al menos cuatro los boyacenses vinculados al nuevo equipo de Abelardo de la Espriella: el tunjano fue designado en el Ministerio del Interior; el también tunjano Fray Ricardo Ernesto Torres Castro estará al frente del SENA; la médica de Socotá Zulma Cucunubá dirigirá el Instituto Nacional de Salud; y el sogamoseño Juan Camilo Ostos Romero asumirá la dirección del Invías.

Roa Roa también cuenta con experiencia en diseño de reformas constitucionales y legales, planeación estratégica, diálogo institucional y articulación con entidades territoriales, organizaciones sociales, sector privado y organismos internacionales.