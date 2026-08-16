Villa de Leyva lleva solidaridad a damnificados del terremoto

Villa de Leyva

Villa de Leyva convirtió la edición 49 del Festival Internacional del Viento y las Cometas en un escenario de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto registrado la semana pasada. El alcalde (e), Nicolás Méndez, explicó a Caracol Radio que el evento, además de reunir a visitantes y delegaciones internacionales, tiene este año un marcado enfoque social y busca movilizar ayudas desde el municipio.

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Méndez señaló que la respuesta de la comunidad ya permitió recolectar cerca de una tonelada de alimentos y otros elementos. La administración municipal habilitó un punto de recepción en el área del cometódromo, ubicado en la Plaza Mayor, para que turistas, habitantes y visitantes puedan entregar sus donaciones durante el desarrollo del festival.

El alcalde encargado explicó que los aportes son recibidos por personal de la administración municipal en la carpa número 2, ubicada junto a los arcos, donde se están recolectando alimentos y diferentes elementos destinados a las comunidades damnificadas. La meta es consolidar las ayudas y trasladarlas el lunes, a través de la Federación Colombiana de Municipios, hacia los territorios que actualmente requieren asistencia.

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La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario de Villa de Leyva. Su titular, Ángela Munevar, destacó que la administración decidió vincular el festival a una gran donatón bajo el mensaje de amor, esperanza y fe, con el propósito de convertir este encuentro cultural en un espacio para acompañar a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

La funcionaria explicó además que Villa de Leyva decidió apadrinar al municipio de Anserma, Caldas, y que las ayudas recibidas serán trasladadas hasta esa población. La administración invitó a habitantes y turistas a sumarse a la jornada y aportar alimentos y elementos que puedan contribuir a la atención de las familias afectadas.

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Mientras continúa la recolección, Villa de Leyva mantiene la programación del Festival Internacional del Viento y las Cometas, que este año llega a su edición 49 con Guatemala como país invitado. El alcalde Nicolás Méndez reiteró la invitación a los visitantes para participar en las actividades culturales y musicales y, al mismo tiempo, contribuir con una jornada que busca que el festival trascienda el espectáculo y se convierta en un mensaje de solidaridad desde Boyacá para las comunidades damnificadas.