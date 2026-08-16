Guatemala activa ayuda para Colombia tras el terremoto

El terremoto que golpeó a Colombia activó la solidaridad internacional y, entre los países que ofrecieron asistencia, estuvo Guatemala.

En entrevista con Caracol Radio desde Villa de Leyva, el embajador Óscar Estuardo Villagrán García confirmó que el presidente Bernardo Arévalo reaccionó rápidamente ante la emergencia y ofreció apoyo al Gobierno colombiano.

Villagrán aseguró que «...el presidente Arévalo se manifestó directamente y rápidamente...» después del terremoto y reveló que «...la ayuda de Guatemala empezó a llegar desde el primer momento...». El diplomático explicó que actualmente se desarrolla un proceso para determinar qué tipo de asistencia requiere Colombia.

Según el embajador, esa coordinación se está realizando entre las autoridades de ambos países. «...Estamos en un proceso de priorizar cuáles son las ayudas específicas que Colombia está requiriendo...», explicó Villagrán, quien señaló que la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo están en contacto con sus pares guatemaltecos.

El diplomático sostuvo que la respuesta hace parte de una relación bilateral que calificó como sólida y de largo plazo. «...Las relaciones de país tienen una antigüedad de 201 años, son fuertes, sólidas, institucionales...», afirmó Villagrán, en referencia a los vínculos históricos entre Colombia y Guatemala.

Frente a los connacionales guatemaltecos que vieven en Colombia, Villagrán informó que el consulado estableció contacto con los cerca de 600 ciudadanos guatemaltecos registrados en Colombia y confirmó que todos se encuentran fuera de peligro.

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4, la Embajada de Guatemala activó el seguimiento a sus ciudadanos residentes en Colombia. El embajador explicó que el consulado estableció contacto con las personas registradas para conocer su situación.

«...Nosotros tenemos un registro de 600 guatemaltecos en el consulado y tuvimos contacto con ellos...», señaló el diplomático. Según Villagrán, la verificación permitió establecer que no había víctimas entre los ciudadanos de ese país.

El embajador fue enfático al señalar que «todos están bien». Agregó que se presentaron algunos inconvenientes menores derivados de la emergencia, pero aclaró que «nada físico ni nada» comprometió la integridad de los ciudadanos guatemaltecos.

Villagrán también destacó que los ciudadanos de su país no solo fueron atendidos por el consulado, sino que, según explicó, están dispuestos a colaborar con Colombia durante la emergencia. «...Atendimos entonces los requerimientos y nuestros funcionarios están bien y están colaborando con el apoyo que necesita Colombia en estos momentos...», afirmó.