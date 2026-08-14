“Que nos escuchen”: familia denuncia demoras en atención a niño de 7 años en el Hospital de Duitama

Duitama

La familia de un niño de 7 años pide respuestas y una atención médica oportuna en el Hospital Regional de Duitama, luego de lo que, según relatan, fue un prolongado proceso de espera que terminó con el menor diagnosticado con peritonitis y sometido a una cirugía.

Johana, familiar del menor, aseguró que el niño llegó inicialmente al hospital la semana pasada por un fuerte dolor abdominal. Según comenta, en esa primera atención le diagnosticaron gastroenteritis, le suministraron medicamentos para el dolor y fue enviado nuevamente a casa.

“Cuando el niño fue llevado la semana pasada por primera vez al Hospital Regional de Duitama, lo atendieron de manera nefasta, es una atención inhumana en la que la espera se convierte en un desespero tremendo para los padres de familia. Él ingresó con un fuerte dolor de estómago, donde primero le dijeron que tenía gastroenteritis y allí le dieron medicamentos para manejar el dolor y lo devolvieron nuevamente para la casa”, indicó Johana.

Sin embargo, el dolor continuó y el menor empezó a manifestar además ardor al orinar, por lo que sus padres decidieron llevarlo nuevamente al centro asistencial.

“Duraron horas, noche entera esperando que le hicieran un examen al niño, nada, nada, nada”, relató Johana, quien cuestionó las demoras que, según afirma, enfrentó su familia para lograr que el menor fuera valorado.

De acuerdo con la familiar, el niño regresó en varias oportunidades al hospital mientras persistían los síntomas. Posteriormente, se determinó la necesidad de practicarle una ecografía, examen que, según Johana, tardó alrededor de un día y medio en realizarse.

“El niño siguió quejándose, lo llevaron nuevamente al hospital y allí le dijeron que tocaba hacer una ecografía, pero lo hicieron esperar para este examen un día y medio, hasta el otro día se lo hicieron, la médica que lo atendió afortunadamente dio con el diagnóstico, pero ya le dijeron que tenía peritonitis”, explicó.

La situación obligó a que el menor fuera sometido a una cirugía y actualmente permanece hospitalizado en el área de pediatría, en recuperación posoperatoria.

Johana también manifestó su preocupación por una sonda que utiliza el niño y que, según señala, se habría salido. Asegura que sus familiares solicitaron atención al personal médico y de enfermería, pero no habrían recibido la respuesta esperada.

“Queremos saber qué es lo que pasa con la sondita del niño. Mi tía está preocupada, ella no sabe qué hacer”, afirmó.

Ante lo ocurrido, la familia decidió presentar un derecho de petición de carácter urgente para solicitar información sobre la historia clínica del menor y dejar constancia de las situaciones que, según ellos, se han presentado desde su ingreso al hospital.

El documento fue dirigido a áreas como trabajo social, urgencias, atención al usuario y la dirección médica de la institución.

Johana explicó que la situación también ha generado afectaciones emocionales y de salud en sus familiares, especialmente en los padres del niño, quienes han permanecido acompañándolo durante el proceso.

“Necesitamos es que nos escuchen”

La familiar hizo un llamado directo al personal médico y administrativo del Hospital Regional de Duitama para que se atiendan las inquietudes de la familia y se garantice una atención que, según ella, debe partir de la empatía.

“La humanidad, primero que todo, la humanidad y segundo que nos escuchen”, manifestó Johana.

Y agregó: “Necesitamos es que nos escuchen y que el niño sea atendido de manera humana”.

La familia espera que el caso sea revisado por las directivas del hospital y que se les brinde información clara sobre la evolución del menor y la atención que requiere durante su recuperación.

Johana también pidió que situaciones similares no vuelvan a presentarse con otros pacientes: “Que no pase esto con otros niños por negligencia, por no escuchar a las personas y por no atenderlos de manera inmediata”.