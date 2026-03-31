Alzas en alimentos presionan el bolsillo en Tunja

Los precios en la Plaza de Mercado del sur en Tunja, Boyacá, varían durante la Semana Santa. El pesacdo es el producto que más se vende en esta época / Foto: Caracol Radio.

El comportamiento de los precios en la plaza de mercado del sur de Tunja refleja una presión creciente sobre el costo de vida, justo en una de las temporadas de mayor consumo. Comerciantes advierten que productos esenciales han registrado incrementos significativos. «..La arveja sí está a 500 mil pesos la carga...», señaló el comerciante José Muñoz, evidenciando una de las subidas más pronunciadas.

La papa, alimento central en la dieta local, también presenta variaciones importantes. «...La papa superior estuvo a 135 mil pesos la carga...», explicó, mientras que otras variedades mantienen precios más bajos pero inestables. Estas fluctuaciones afectan directamente a los hogares, especialmente en contextos de alta demanda.

Sin embargo, algunos productos ofrecen alivio parcial. «...El plátano se pegó una baja inmensa... está más o menos a 60 mil pesos...», comentó Muñoz, destacando que ciertas frutas han reducido su precio, lo que podría equilibrar parcialmente la canasta familiar durante la temporada.

Detrás de estos cambios hay factores estructurales que escapan al control local. «...Eso depende de la producción y también del dólar...», explicó el comerciante, en referencia al impacto del clima y del mercado internacional. La volatilidad, en todo caso, sigue siendo la constante para consumidores y productores.