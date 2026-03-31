Néiser Villarreal, al nivel de Rengifo y Loboa como los mejores mediocampistas de 2025 en Sudamérica / Getty Images

El Centro Internacional de Estudios del Deporte, mejor conocido como el CIES, publicó a través de redes sociales el listado de los mejores futbolistas sub-21 de Sudamérica a lo largo del 2025 y allí destacan ocho jugadores colombianos, de los cuales seis actúan en la Liga local.

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Mejores mediocampistas del 2025 en Sudamérica

El listado de mejores mediocampistas sub-21 del 2025 en Sudamérica cuenta con tres colombianos en el top-10. Destaca la presencia de Juan Manuel Rengifo y Halam Loboa, dos jugadores que actualmente brillan en la Liga con los equipos antioqueños, y sorprende la elección de Néiser Villarreal.

El tumaqueño de 20 años no pudo figurar con Millonarios, equipo que lo lanzó al profesionalismo, a lo largo de la temporada pasada e incluso dejó el club en medio de un escándalo. Posteriormente, fue a Cruzeiro de Brasil, pero no ha logrado destacar como se lo esperaba. Incluso, llama la atención que el CIES lo haya puesto en el listado de mediocampistas, cuando es delantero y/o extremo.

Claro está que a su favor tiene las brillantes presentaciones con la Selección Colombia Sub-20, durante el Campeonato Sudamericano y el Mundial de la categoría. En el primero fue goleador del certamen con ocho anotaciones y en el segundo fue Bota de Plata con cinco tantos.

Repase a continuación el listado completo:

POS. Futbolista Equipo Edad 1. Milton Delgado Boca Juniors 20.8 años 2. Agustín Medina Lanús 19.4 años 3. Halam Loboa Independiente Medellín 19.9 años 4. Mauricio Amaro Defensor Uru 20.7 años 5. Juan Manuel Rengifo Atlético Nacional 21 años 6. Ian Wisdom Sporting Cristal 20.5 años 7. Justin Lerma Independiente Del Valle 17.9 años 8. Tobías Andrada Vélez Sársfield 19.1 años 9. Néiser Villarreal Cruzeiro 20.9 años 10. Giovanni Millán Independiente 20.6 años

Loboa, avalado en 2.2 millones de euros, debutó en 2025 con el Medellín. Hasta el momento ha disputado 40 partidos repartidos en 2.616 minutos de juego, periodo en el que ha dado una asistencia.

Rengifo también debutó el año pasado y su pase está tasado en 2.5 millones de euros. Con Nacional lleva 35 encuentros con nueve goles y ocho asistencias.

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