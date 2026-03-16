Néiser Villarreal marca su primer gol en Brasil y como profesional

Cruzeiro y Vasco da Gama se enfrentaron en la sexta jornada del Brasileirao en el estadio Mineirao de Belo Horizonte en un partido que terminó con seis goles tras el empate 3-3 final de dos equipos que necesitaban de manera urgente la victoria.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el colombiano Néiser Villarreal que fue el autor involuntario de uno de los goles de su equipo que al terminar el partido sufrió el despido de su técnico Tite y se mantiene en zona de descenso tras la igualdad.

Pero comenzó ganando con un gol de Christian al minuto 8 de juego. Aunque jugaba mejor e iba adelante, no pudo evitar que su rival le empatara y remontara en solo dos minutos.

Cauan Barros marcó la igualdad al 52 y luego el segundo del Vasco da Gama al 54. Se venía la noche para los locales en su propia casa y ante su gente que ya comenzaba a impacientarse. Entonces apareció Néiser.

El delantero se paró en el medio del área tras un tiro de esquina, su compañero Francisco da Costa cabeceó, el balón rebotó en la cabeza de Villarreal y se metió al fondo de la red. Fue su primer gol como profesional y el primero que anota en Brasil.

Después del empate de Néiser, Vasco da Gama volvió a irse arriba en el marcador por medio de Brenner Souza da Silva y cuando ya se acababa el encuentro, al minuto 95, los locales consiguieron un empate agónico de los pies de Japa.

Cruzeiro, está en el puesto 19 con solo tres puntos, mientras que Vasco, en el que estuvieron los colombianos Andrés Gómez como titular y Marino Hinestroza, como suplente, es 16 con cinco unidades.

La próxima fecha será crucial para Cruzeiro que tendrá que ir con otro entrenador a enfrentar a Paranaense, mientras que Vasco recibirá a Fluminense.