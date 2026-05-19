¿A qué hora es el partido América vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026? Prográmese acá / Colprensa

Luego de haber sido eliminado de la Liga Colombiana 2026-I a manos de Independiente Santa Fe, el América de Cali vuelve al ruedo en la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto escarlata llega a este duelo con la tranquilidad de depender de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda del certamen continental, pero con la presión de obtener buenos resultados para dejar atrás el fracaso vivido en el torneo local.

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Lo anterior debido a las fuertes críticas que han surgido en contra del entrenador David González y las mimas declaraciones de Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, respecto a la necesidad de mostrar resultados a la mayor brevedad.

Bajo esta situación complicada llega el América, que ocupa la segunda casilla del Grupo A con 7 puntos, a tan solo 1 del líder Macará y 2 por encima del tercero Tigre. Así pues, la victoria frente al equipo argentino será clave para segurar al menos el segundo lugar del grupo.

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Ahora bien, el tema es que de terminar líder, el cuadro vallecaucano avanzará directo a los octavos de final; mientras que, de ser segundo, tendrá que disputar play-offs con alguno de los terceros clasificados de la Copa Libertadores.

Así pues será clave el triunfo en el Pascual, recordando que la boletería va desde los 60 mil hasta los 155 mil pesos.

¿A qué hora es el partido América vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre América de Cali y Tigre, válido por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este martes 19 de mayo en el Pascual Guerrero, a partir de las 9 de la noche.

Recuerde que la transmisión de este partido la puede seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto EN VIVO de la página web de Caracol Deportes.

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