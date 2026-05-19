Santa Fe vs Platense, partido de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y cuentas para clasificar

Independiente Santa Fe se juega su último cartucho en la Copa Libertadores 2026. En medio de su disputa en las semifinales de la Liga Colombiana, el cuadro cardenal debe hacer un alto en el camino para medirse con Platense, encuentro que será clave para definir si continúa con vida en la competencia o por el contrario debe consolarse con la Copa Sudamericana.

Se trata de un duelo crucial para el León, que ocupa la última casilla del Grupo E con apenas 2 puntos de 12 posibles, producto de dos empates, dos derrotas y ni una sola victoria. Balance pobrísimo que mantiene al club entre los de peor promedio en lo corrido de la Copa.

Bajo este panorama, Pablo Repetto y sus dirigidos afrontan dos finales que los pueden llevar a octavos de final o, al menos, a los play-offs de la Sudamericana (en caso de terminar terceros de su grupo). La tarea queda en una nómina que por lo pronto se encuentra bien físicamente y lista para buscar el milagro.

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Fecha y hora del partido Santa Fe vs Platense por Copa Libertadores

El partido entre Independiente Santa Fe y Platense, válido por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, se llevará a cabo este martes 19 de mayo en el Estadio El Campín, a partir de las 7 de la noche.

Recuerde que la transmisión de este partido la puede seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto EN VIVO de la página web de Caracol Deportes.

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Cuentas de Santa Fe para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores

Para meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Independiente Santa Fe debe ganarle a Platense en El Campín y a Peñarol en Montevideo para llegar a 8 puntos. Clasificará como segundo del Grupo E, siempre y cuando Corinthians también gane sus dos partidos restantes.

En caso de que los brasileños no cumplan su tarea, el León quedaría tercero y caería directamente a los play-offs de Copa Sudamericana. Si termina cuarto, se quedará sin torneo internacional para la segunda parte del 2026.

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