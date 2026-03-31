Sebastián Del Castillo y su emotivo recuerdo de Santiago Castrillón: “Era mi hermanito, mi niño” / Colprensa

Millonarios disputó su primer partido oficial, luego de confirmarse el triste fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano que hacía parte del equipo sub-20 y venía siendo acercado al grupo comandado por Fabián Bustos.

Pues bien, previo al encuentro ante Fortaleza en El Campín, válido por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-I, los jugadores del equipo juvenil hicieron acto de presencia en los actos protocolo junto al once titular embajador e hicieron un pasillo de honor en el que rindieron un emotivo minuto de silencio en memoria del joven de 18 años.

Asimismo, desde las tribunas los hinchas lanzaron al campo rosas blancas para conmemorar la vida de ‘Castri’, como se lo apodaba, quien mantenía una relación cercana con algunos jugadores del plantel profesional.

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Sebastián Del Castillo y su emotivo recuerdo con Santiago Castrillón

Finalizado el partido en la capital del país, Sebastián del Castillo, una de las figuras del encuentro, recordó en zona mixta a su gran amigo Santiago Castrillón, a quien consideraba su “hermanito” y del que guarda solo recuerdos “bonitos”.

“Conmovido por lo de Santi. Fue y es duro todavía, ver el video que realizó el club en la pantalla“, señaló inicialmente el mediocampista, respecto al homenaje realizado en la previa del pitazo inicial.

Aprovechó paa revelar cómo era su relación con ‘Castri’ y lo que tenía preparado en su homenaje, aprovechando que dio la asistencia para el segundo gol azul: “Era mi hermanito, manteníamos juntos. Era mi niño, era mucho menor que yo. Le daba muchos consejos y la verdad que me pegó muy duro, entonces quería hacer un gol o una asistencia para él y gracias a Dios se dio. También tenía una camisa para celebarle, no se pudo dar el gol, pero sé dará y se lo dedicaré”

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Sebastián Viveros del Castillo despidió entonces, con suma emotividad, a uno de los grandes amigos que le dejó el fútbol y dejó la promesa de dedicarle su próximo gol. Mientras tanto, está enfocado en ganarse un lugar dentro del once titular de Fabián Bustos, ya sea como mediocampista, su posición habitual, o lateral, así como fue empleado en el duelo ante Fortaleza.

“Estoy para ayudar al equipo, 100% comprometido y hay que seguir trabajando”, mencionó el caleño de apenas 21 años, quien afirmpo que el grupo saldrá “a darlo todo” en la próxima fecha de Liga, cuando Millonarios visite a Jaguares en Montería. “Es una final y buscaremos los tres puntos”, concluyó.

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