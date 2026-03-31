David González se sincera: ¿Por qué Tomás Ángel casi no ha sido tenido en cuenta en el América? / Colprensa

América de Cali dejó escapar un triunfo valioso en el Atanasio Girardot. Aunque se puso en ventaja con un golazo de Yeison Guzmán y en el primer tiempo dominó a placer, Independiente Medellín logró remontar en los últimos diez minutos de partido con doblete de cabeza del defensor José Ortíz.

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En la conferencia de prensa posterior al encuentro, David González se mostró decepcionado por no haber podido mantener la ventaja en la capital antioqueña y apuntó que a su equipo le costó mucho defender los balónes aéreos.

“Medellín es un equipo que en ese tipo de contextos, en los que busca el gol con desesperación, tiene los hombres para cumplir en ese tipo de situaciones: tirar centros, ganar por arriba, encontrar rebotes en el área. Lo hace muy a menudo. Lastimosamente, nos costó un poco defender las acciones a balón parado, porque los dos goles vienen de un tiro de esquina”, comentó inicialmente.

Claro está que confía en corregir errores de cara a los próximos encuentros: “Se nos va en no haber sido fuertes en esas acciones a balón parado y es algo en lo que definitivamente tenemos que revisarnos. Queda trabajar mejor y mejorar”.

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¿Por qué Tomás Ángel casi no ha sido tenido en cuenta en el América?

Durante la atención a medios, le preguntaron a David González por los pocos minutos que le ha dado a Tomás Ángel, quien llegó al equipo como una de las esperanzas en el frente de ataque. Lejos de armar polémica, el entrenador señaló que sencillamente el cambio para el ingreso de Papula Garcés obedeció al contexto del partido, mucho más físico.

“Cuando tomamos la decisión de que salga Daniel (Valencia) es porque ya estabamos empezando a perder todos los duelos arriba, el mismo partido nos estaba llevando a buscar balones más largos. Al final, si eso es lo que el equipo estaba buscando y necesitando, teníamos que buscar alguien en punta que nos pudiera sostener los balones y pelear con los centrales, que tuviera una corpulencia parecida. Ahí es donde viene la decisión de Papula”.

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Y ya hablando específicamente respecto a las razones por las cuales no ha actuado, señaló: “Tomás viene bien, físicamente ha estado desde el día uno y nadie lo niega, pero está acomodándose a nuestra manera de jugar, porque no ha estado muy acostumbrado a ese tipo de maneras. Estoy convencido que en el momento en que ya entre a actuar, que muy posiblemente será el jueves, ya tendrá horas de entrenamiento por detrás que podrán avalar todo lo muy bueno que nos puede dar”.

Es preciso recordar que el delantero de 23 años fue presentando a finales de febrero; desde entonces acumula cuatro suplencias (curiosamente en los últimos cuatro partidos) y dos duelos disputados, repartidos en 38 minutos de juego (ante Pasto y Tolima).