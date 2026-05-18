Arsenal gana y así queda la tabla de posiciones de la Premier League: esto necesita para ser campeón. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) / Justin Setterfield

¡Arsenal quedó a un paso del título de la Premier League! Este lunes 18 de mayo, el cuadro londinense venció por la mínima diferencia (1-0) al Burnley, resultado que lo mantiene como líder del campeonato a falta de una fecha para finalizar la temporada.

Fue un apretado duelo en el Emirates Stadium, no tanto por alguna virtud del equipo visitante, sino por la incapcidad del local para generar acciones de real peligro en portería contraria. El Arsenal jugó con los nervios clásicos de estas ocasiones. Como si fuera una final. No importó que el que estuviera enfrente llevara varias jornadas descendido.

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Burnley resistió durante media hora hasta que apareció el mejor aliado de los de Mikel Arteta, el balón parado. En un córner botado por Bukayo Saka, Kai Havertz se elevó por encima de los defensas ‘Clarets’ y remató en picado el gol más esperado de la parroquia londinense. Walker, tratando de sacar la pelota en la línea de gol, era el fiel reflejo del City, que perdía ahí su penúltima opción de ser campeón.

El resto del partido fue un control de emociones por parte del Arsenal. Pudo marcar el segundo Eberechi Eze, que se topó con el travesaño, y también pudo ser expulsado Havertz por un plantillazo. El VAR, sin embargo y pese a las protestas del Burnley, consideró que era solo de amarilla.

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Tabla de posiciones de la Premier League

Esto necesita el Arsenal para ser campeón de la Premier League

Arsenal es puntero de la Premier League con 82 puntos, 5 por encima del Manchester City, que se pondrá al día en el calendario este martes 19 de mayo en el Vitality Stadium frente al Bournemouth.

Para ser campeón, necesita que el equipo de Pep Guardiola pierda o empate su partido válido por la jornada 37. Con ello, se hará inalcanzable y le pondrá fin a la sequía de 22 años por liga. De lo contrario, el título se definirá en la última fecha de la Premier, cuando Arsenal visite a Crystal Palace y Manchester City reciba al Aston Villa.

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