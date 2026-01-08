Néiser Villarreal: técnico de Cruzeiro da sorpresiva declaración sobre su futuro deportivo

Néiser Villarreal comienza el 2026 siendo noticia. El joven delantero está listo para iniciar su camino en el fútbol brasileño de la mano del Cruzeiro, luego de haber destacado en la Selección Colombia Sub-20 durante el Sudamericano y el Mundial de la categoría.

El primer reto de la temporada para Néiser será en el estadual, recordando que su equipo disputa el Campeonato Mineiro. Se trata de una oportunidad de oro para empezar a sumar minutos con el primer equipo, teniendo en cuenta que inicialmente se enfrenta con rivales accesibles.

Justamente, previo al inicio de la competencia habló Tite, entrenador del equipo, sobre la ilusión que genera el joven colombiano de cara al futuro.

Técnico de Cruzeiro da sorpresiva declaración sobre Néiser Villarreal

En conferencia de prensa, le preguntaron a Tite por la salida de Gabriel Barbosa, experimentado delantero que se reencontrará con Neymar en el Santos. Frente a esto reconoció que no le da mayor trascendencia a la situación, dado que cuenta con Néiser Villarreal y Francisco da Costa, exjugador de Atlético Nacional.

“Mirando hacia adelante. Ahora quiero pensar en las posibilidades de utilizar a Néiser y a Chico (Da Costa), que está llegando”, sentenció inicialmente el estratega.

Y sobre el colombiano sensación, declaró tajantemente: “Es una promesa en búsqueda de talento, pero con potencial a corto, mediano y largo plazo, tanto en el campo como en términos financieros”.

En este orden de ideas se espera que Villarreal comience el año con actividad en suelo brasileño, recordando que lucha la posición con el ya mencionado ‘Gabigol’ y la leyenda Kaio Jorge. La primera salida será el sábado 10 de enero frente al Pouso Alegre Futebol Clube de la cuarta división.

