Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026: ¡Neymar comanda la lista de Carlo Ancelotti!. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) (Photo by NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images) / NELSON ALMEIDA

¡Brasil se alista para el Mundial 2026! En la tarde de este lunes 18 de mayo, Carlo Ancelotti entregó la lista de 26 futbolistas que representarán a la pentacampeona del mundo en el certamen internacional.

La noticia pasa por Neymar Júnior, estrella del Santos que finalmente se metió en la convocatoria definitiva. Se avecina el “último baile” del mítico ‘10′, que por cierto disputará su cuarta copa del mundo, tras Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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Entregada la lista, Ancelotti empezará a preparar su debut mundialista, recordando que previamente afrontará los duelos amistosos ante Panamá en el mítico Maracaná (encuentro que servirá como despedida de la afición nacional) y Egipto en Cleveland, Estados Unidos.

Es preciso recordar que la Canarinha se encuentra ubicada en el Grupo C de la Copa del Mundo. Su camino iniciará el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, seis días después se medirá con Haití en Filadelfia y cerrará la primera fase frente a Escocia en Miami (24 de junio).

Asimismo buscará ponerle fin a sus 24 años de sequía internacional y con ello conquistar su sexta corona mundial. Fue campeón por última vez en Corea-Japón 2022 y desde entonces su mejorn posición fue el cuarto lugar en 2014.

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Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson, Ederson y Weverton.

Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley.

Volantes: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá

Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinícius Jr.

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