Croacia, posible rival de Colombia en el Mundial, presentó su lista de 26 convocados

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, reveló este lunes la lista de convocados del equipo de cara al Mundial 2026, que se celebrará este verano en México, Canadá y Estados Unidos, en la que será la quinta cita internacional de su principal estrella y capitán de la selección, Luka Modric.

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El centrocampista del Milán, a sus 40 años, volverá a ser el referente del cuadro croata, que mezclará varios jugadores con experiencia con jóvenes irrupciones del panorama europeo, como el defensa Luka Vuskovic, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada en las filas del Hamburgo, cedido por el Tottenham, o el mediapunta Martin Baturina, del Como italiano de Cesc Fábregas.

En el equipo europeo resalta también la inclusión de Josko Gvardiol del Manchester City, que no estuvo en la última convocatoria por lesión, así como los nombres de Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic, entre otros. El técnico dejó una reserva de 7 jugadores, que podrían ser llamados de último momento en caso de alguna eventualidad.

¿Por qué Colombia y Croacia se podrían enfrentar?

Croacia está ubicada en el Grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. En caso de terminar en el segundo lugar de su zona, y que la Tricolor también finalice en el segundo puesto del Grupo K, se medirían en dieciseisavos de final.

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Vale la pena mencionar que Croacia y Colombia ya se enfrentaron en el amistoso que tuvo lugar en marzo y que dejó la victoria para el equipo europeo por 2-1.

Esta es la convocatoria de Croacia

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic