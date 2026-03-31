Murió el reconocido acordeonero de vallenato Joche Zuluaga: esto es lo que se sabe

El acordeonero José Luis Zuluaga de León, más conocido como Joche Zuluaga, murió este lunes 30 de marzo de 2026 en Mompox, Bolívar, como consecuencia de un infarto, según lo confirmaron sus familiares a las autoridades de su pueblo.

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Quién era el acordeonero Joche Zuluaga:

El músico consolidó su nombre en el ámbito del vallenato gracias a su talento técnico y su sensibilidad artística. Uno de los hitos más importantes de su carrera fue la grabación del éxito ‘La dueña de mi suerte’, composición de Tico Mercado, la cual interpretó junto al cantante Ramiro Padilla.

Esta producción se mantiene como un referente dentro del género y es recordada por los seguidores del folclor como una de las piezas más representativas de su paso por los estudios de grabación.

Además de su faceta como intérprete, Zuluaga dedicó gran parte de su vida a la preservación de las tradiciones musicales del Caribe colombiano. Su carrera estuvo marcada por un fuerte compromiso con la difusión del vallenato auténtico, lo que lo llevó a ser respetado no solo como músico de tarima, sino como un guardián de la identidad cultural de Mompox.

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Enseñanza musical:

El músico se había dedicado a la enseñanza del acordeón para niños en su municipio natal, en Mompox, consolidándose como referente en la formación artística local, lo que fue ampliamente valorado por la comunidad, teniendo en cuenta que buscaba preservar entre los más jóvenes el amor por el arte y por las raíces de su tierra, por lo que no solo los mayores recuerdan su trayectoria, sino los más pequeños que aún escuchan a su acordeón resonar en las emisoras locales y plataformas digitales de los locales.

La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Mompox emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida del artista. En el texto, la administración destacó que Zuluaga fue un “maestro que sembró amor por el acordeón” y subrayó que su compromiso con la formación deja una huella imborrable en la cultura local.

Colegas y amantes del folclor han expresado sus condolencias, resaltando la integridad y la pasión que siempre caracterizaron al músico momposino.

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