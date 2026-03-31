Se estrena el nuevo tráiler de la película ‘Supergirl’, con la participación del actor Jason Momoa

Este martes se estrenó el nuevo tráiler de la película ‘Supergirl’, que revela la participación del actor estadounidense Jason Momoa como el personaje “Lobo”.

‘Supergirl’ es una próxima película de superhéroes basada en el personaje homónimo de DC Comics.

Lea también: Taylor Swift estrena el video de su sencillo “Elizabeth Taylor”, rindiendo homenaje a la actriz

Dirigida por Craig Gillespie, esta será la segunda película del Universo DC (DCU), tras ‘Superman’ de 2025.

La actriz australiana Milly Alcock protagoniza la película como Kara Zor-El/Supergirl, junto a Jason Momoa, en el papel de “Lobo”, un mercenario alienígena y cazarrecompensas del planeta Czarnia.

En el filme, Kara Zor-El celebra su vigésimo tercer cumpleaños viajando por la galaxia con su perro Krypto y en el camino se topa con una tragedia que la lleva a una búsqueda de venganza.

Le puede interesar: BTS alcanza por séptima vez la posición número 1 en las listas de álbumes y sencillos en EE. UU.

En agosto de 2018, se inició el desarrollo de una película protagonizada por el personaje como parte de la franquicia de este universo, que fue presentada en ‘The Flash’ de 2023, interpretada por la actriz estadounidense de ascendencia colombiana, Sasha Calle.

‘Supergirl’ será estrenada el 26 de junio y formará parte del ‘Capítulo Uno: Dioses y Monstruos’, del Universo DC.