Madonna y otras celebridades firman una carta abierta para exigir el cierre de un centro del ICE

Varias celebridades, entre ellas Pedro Pascal, Madonna, Javier Bardem, Mark Ruffalo, han firmado una carta abierta pidiendo al gobierno federal que cierre el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, donde el ICE ha estado deteniendo a niños y a sus padres.

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“Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”, inicia la carta.

“Instamos al gobierno federal y a CoreCivic a que cierren de inmediato el centro de Dilley, que devuelvan a los niños y sus familias a los hogares y comunidades de donde fueron separados y que pongan fin al encarcelamiento infantil ahora mismo. Nuestro compromiso no termina con el cierre. Exigimos transparencia, rendición de cuentas y reformas sistémicas para evitar que estos abusos se repitan en cualquier lugar de Estados Unidos”, continúa la misiva.

Entre los firmantes adicionales de esta carta abierta se encuentran America Ferrera, Jane Fonda, John Legend, Alejandro González Iñárritu, Billy Porter, Katie Couric, Susan Sarandon y muchos más.

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Todas estas celebridades de Hollywood se unen a figuras como la personalidad del entretenimiento infantil, la Sra. Rachel, quien a principios de este mes se reunió por videollamada con niños detenidos en ese centro.