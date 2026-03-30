Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 mar 2026 Actualizado 20:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Madonna y otras celebridades firman una carta abierta para exigir el cierre de un centro del ICE

Se trata del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley en Texas, donde el ICE ha estado deteniendo a niños y a sus padres.

Madonna at The 2025 Met Gala Celebrating &quot;Superfine: Tailoring Black Style&quot; held at the Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Madonna at The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" held at the Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) / Gilbert Flores

Madonna at The 2025 Met Gala Celebrating &quot;Superfine: Tailoring Black Style&quot; held at the Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Matheo

Varias celebridades, entre ellas Pedro Pascal, Madonna, Javier Bardem, Mark Ruffalo, han firmado una carta abierta pidiendo al gobierno federal que cierre el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, donde el ICE ha estado deteniendo a niños y a sus padres.

Lea también: Se prepara una serie de televisión acerca de Jeffrey Epstein, la primera en realizarse sobre el caso

“Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”, inicia la carta.

“Instamos al gobierno federal y a CoreCivic a que cierren de inmediato el centro de Dilley, que devuelvan a los niños y sus familias a los hogares y comunidades de donde fueron separados y que pongan fin al encarcelamiento infantil ahora mismo. Nuestro compromiso no termina con el cierre. Exigimos transparencia, rendición de cuentas y reformas sistémicas para evitar que estos abusos se repitan en cualquier lugar de Estados Unidos”, continúa la misiva.

Entre los firmantes adicionales de esta carta abierta se encuentran America Ferrera, Jane Fonda, John Legend, Alejandro González Iñárritu, Billy Porter, Katie Couric, Susan Sarandon y muchos más.

Le puede interesar: “Cuando amas a alguien, no significa que tienes que estar y vivir con ellos”, Pattie Boyd

Todas estas celebridades de Hollywood se unen a figuras como la personalidad del entretenimiento infantil, la Sra. Rachel, quien a principios de este mes se reunió por videollamada con niños detenidos en ese centro.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir