El exfútbolista brasileño Ronaldinho lanza su sello discográfico y un álbum inspirado en el Mundial

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 22: Ronaldinho attends the 69th Ballon D'Or Photocall at Theatre Du Chatelet on September 22, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

El exfutbolista brasileño Ronaldinho ha anunciado el lanzamiento de su sello discográfico ‘Tu música’.

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Con este nuevo sello, llega también un álbum inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cualquier artista o compositor del mundo podrá presentar su música y los seleccionados serán incluidos en el disco.

“La música siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. Me ha acompañado en los momentos más importantes, dentro y fuera del campo. Ahora quiero llevar esa energía a todas partes, conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar”, reza el comunicado.

Así, “El mago” “da un paso más en su trayectoria más allá, ampliando su presencia en la industria del entretenimiento”, agrega.

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El sello tendrá su base de operaciones en Miami, Florida, en los Estados Unidos.