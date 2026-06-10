Irán cierra el estrecho de Ormuz y amenaza con atacar cualquier buque que cruce la región

En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi

El Ejército de Irán confirmó el cierre del estrecho de Ormuz “por completo” a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el lunes 8 de junio.

“El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales”, expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en “un objetivo”. De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo “secreto” dado a conocer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

“Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto”, aseguró Trump.

El presidente estadounidense ya había advertido el miércoles que atacaría con “dureza” a Irán esta noche, un aviso reiterado posteriormente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it's shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP) / NORBERT SCHILLER Ampliar The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it's shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP) / NORBERT SCHILLER Cerrar

La noche entre el 9 y 10 de junio, se registraron distintos ataques cruzados, con nuevos bombardeos de Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán sobre bases estadounidenses en países de la región.

“Pagarán el precio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y ahora “tendrá que pagar el precio”.

En contexto: Presidente Trump: Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias

La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido “completamente derrotadas”, se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.

“¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Por otra parte, Trump dijo a Fox News en una entrevista telefónica que como las conversaciones de paz no han avanzado, está cada vez más cerca de atacar centrales eléctricas y puentes en Irán.