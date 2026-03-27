Pipe Bueno y Luis Alfonso vuelven y se reúnen para lanzar su nueva colaboración “Amor”

Dos de las grandes figuras de la música popular colombiana, Pipe Bueno y Luis Alfonso, se reúnen de nuevo para lanzar su nueva colaboración titulada “Amor”.

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Esta sería su cuarta colaboración, después de “No Me Digas Que No (Remix)”, “Lo Bueno Nunca Dura” y “Regalada Sales Cara (Remix)”.

Recientemente, Pipe Bueno interpretó el Himno Nacional de Colombia durante la ceremonia previa al debut del país en el ‘Clásico Mundial de Béisbol 2026’.

A principios de año, Pipe Bueno lanzó su sencillo “Ya Te Superé”.

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Además, fue invitado especial de Luis Alfonso durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic el pasado sábado 21 de marzo, donde interpretaron “Amor” en vivo por primera vez.