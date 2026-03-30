Conectando Corazones 2026: Lugar y fecha confirmados en Medellín y Bogotá

La gira Conectando Corazones 2026, uno de los eventos de adoración y alabanza más esperados del año, anunció un cambio clave en su logística: los conciertos programados para el 17 y 18 de abril se realizarán en espacios totalmente cubiertos, con el objetivo de proteger el bienestar de las familias y garantizar una experiencia de excelencia.

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La decisión responde a los constantes y fuertes cambios climáticos que atraviesa el país, y busca ofrecer seguridad a todos los asistentes, especialmente considerando que el evento permite el ingreso de niños desde los seis años.

Los organizadores confirmaron que los recintos seleccionados cuentan con techos, silletería para todo el público, parqueaderos privados y servicios de primer nivel, asegurando que nada opaque estas jornadas de música y fe.

En Medellín, el concierto se llevará a cabo el viernes 17 de abril en el Centro de Espectáculos La Macarena, mientras que en Bogotá la cita será el sábado 18 de abril en el Centro de Convenciones G12.

Conectando Corazones es una gira de conciertos de adoración y alabanza que se ha consolidado como uno de los eventos góspel más importantes de Latinoamérica.

Su propósito principal es crear un espacio de encuentro espiritual y comunitario, donde miles de personas se reúnen para compartir mensajes de fe, esperanza, sanidad y restauración a través de la música.

El cartel de artistas promete una experiencia inolvidable: Alex Campos, Christine D’Clario, Barak, Redimi2, Tercer Cielo y Funky compartirán escenario en una atmósfera única, transmitiendo mensajes de sanidad, esperanza y restauración.

La organización está a cargo de Juan Velásquez Entretenimiento, que garantiza un despliegue técnico impecable con sonido de última generación y pantallas de gran formato, reforzando la calidad del espectáculo.

La gira Conectando Corazones se ha consolidado como un referente del género góspel internacional, reuniendo a exponentes de gran trayectoria y ofreciendo un espacio de encuentro espiritual y comunitario.

Con este ajuste logístico, los organizadores reafirman su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias, asegurando que el clima no sea un obstáculo para vivir dos noches de adoración y música en condiciones óptimas.